Yerli ve yabancı 'kapış kapış' ev aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,72 arttı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,8 artışla 140 bin 298 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,24 artarak 2 bin 236'ya yükseldi.

Yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 10,14 artışla 1 milyon 30 bin 728, yabancılara yapılan satışlar yüzde 15,37 yükselişle 15 bin 241'e ulaştı.

Eylülde yaşanan yüksek artışı sevindirici bulan sektör temsilcileri, bu rakamlar sayesinde yıl sonu için hedeflenen 1,5 milyonluk toplam ve 20 binlik yabancıya konut satışı hedefine ulaşılacağını kaydetti.

"Konut almanın tam zamanı"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hükümetin vergi teşviklerinin karşılık bulduğunu ve satışları rekor seviyelere getirdiğini söyledi.

Yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığını dile getiren Elmas, yılın son 3 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini vurguladı.

Elmas, "Son olarak geçtiğimiz günlerde açıklanan üçüncü çeyrek bina inşaatı maliyet endeksine göre bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında yüzde 4,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 artışın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde üçüncü çeyrek işçilik endeksinde yüzde 2, malzeme endeksinde ise yüzde 5,6 seviyesinde bir artışın olduğunu görüyoruz. Tüm bu maliyet artışlarına rağmen biz konut üreticileri olarak konut fiyatlarına artış yansıtmadık. Konut alıcıları için konut ediniminde en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekim daha güzel olacak"

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ise eylül rakamlarının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, henüz rakamları açıklanmasa da ekim ayının çok daha iyi geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır yatay seyreden konut fiyatlarının satışlarda önemli etkisinin bulunduğunu dile getiren Uyan, inşaat maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığını, konutta fiyat yükselişi beklentisinin olduğunu anlattı.

"Yıl sonuna kadar artış sürecek”

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu ise gelişmelerin ülke adına oldukça sevindirici olduğunu belirterek, "Rakamlardan da görüyoruz ki emlak sektörü ülke ekonomimiz için güvenli bir limandır. Yüzde 28,8'lik artış gayrimenkul sektörünün ne kadar güvenli bir yatırım aracı olduğunun kanıtıdır. Konut satış rakamları ülkemize duyulan güven açısından oldukça önemlidir. Yıl sonuna kadar artış sürecek." dedi.

"Satışlar, önümüzdeki dönemde daha fazla artış gösterecek"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise bu artışı beklediklerini kaydederek, "Taksitlerin 2019 yılına ertelenmesini esas alan ve eylül ayı itibariyle başlatılan 'konutta üçüncü seferberlik kampanyası'nın da etkisiyle satışların önümüzdeki dönemde daha fazla artış göstereceğini öngörüyoruz." dedi.

Konutun her zaman daha fazla getirisi olan güvenli bir liman olduğunu dile getiren Özyurt, bunu bilenlerin konutun güvenli liman olduğu bilinciyle yatırımını sürdürdüğünü, bu nedenle ivmenin gelecek aylarda da büyüyerek devam edeceğini aktardı.

"Yerli ve yabancı sektöre güveniyor"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da sadece eylülde 70 bin 19 konutun ilk defa satıldığına işaret ederek, "Bu veriler ev sahibi olmak isteyenlerin yeni projelere olan ilgisini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Özellikle iç piyasada konut alıcısının ekonomiye ve sektöre güvendiğini dile getiren Kabadayı, yabancıya satışlarda da olumlu tablo görüldüğünü söyledi.

Kabadayı, "Gerek iç piyasada yatırımcı ve oturumcu olarak belirttiğimiz kesim gerekse yabancıların gayrimenkul sektörüne olan talebi artarak devam ediyor. Hep söylediğimiz gibi bu yılı da rekor satışla kapatacağımıza olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.