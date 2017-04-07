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Yeşil Cami güzelleştirildi

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Yeşil Cami güzelleştirildi
İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’nin güzelleştirilmesinin ardından yeni yapılan ve yenilenen müştemilatları için açılış töreni yapıldı.

YENİLENDİ

Yeşil Cami Dernek Başkanı Metin Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri; Nuri Oğur, Orhan Akçay, Aziz Tarhan ve Şaban Arslan’ın ev sahipliğinde dün, öğle namazı öncesi yapılan açılış törenine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Kadıköy Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul ile mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Yeşil Cami Derneği yönetimi ve İzmit Belediyesi tarafından 253 bin 750 TL katkısıyla yapılan çok amaçlı salon (Kur’an Kursu) bay-bayan şadırvanı, caminin önünde bulunan sundurma kaldırılarak camiye uygun kubbeli son cemaat yeri ve tuvaletler cuma ve bayram namazlarında rahat namaz kılınabilmesi için çatı katında namaz kılma alanı bir süre önce yapılıp hizmete açılmıştı.

HAYIRLI İŞLERE DESTEK

Açılışta konuşma yapan İzmit Belediye Başkan Vekili Bulut, İzmit Belediyesi olarak hayırlı işlere destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Camilere hizmet edenin dünya ve ahirette kıymet kazanacağını belirten İzmit İlçe Müftüsü Bilgiç, “Camileri; Allah’a ve ahiret gününe tam iman edenler, namaz ve zekatlarında duyarlı olanlar, Allah’tan başka kimseden korkmayanlar imar ederler. Camiler; erkekler, kadınlar ve çocuklarla dolup taştığında mamur olur.” dedi. Bilgiç, camilerin yaşanabilir mekânlar haline dönüşmeye başladığını ve dönüşmesi gerektiğini belirtti.

İzmit İlçe Müftüsü Bilgiç’in duasının ardından açılışa katılanlara etli-pilav, ayran ve tulumba tatlısı ile çiğköfte ikram edildi.

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