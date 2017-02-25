Yeşil Özel Güvenlik açıldı

Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri LTD. ŞTİ; İzmit Ömerağa Mahallesi, Naci Girginsoy Sokak, No:7/4 adresinde açıldı.

Açılışa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, eski Derince Belediye Başkanı Halit Altuntaş ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Varlık Hasar’ın sahibi Fehriye Özecik kurucusu olduğu Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri’nde Şirket Yöneticisi ve Genel Müdür olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden emekli Başkomiser Yüksel Özecik görev yapacak. Toplam 275 metre kare alana sahip olan i yerinde Silahlı Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi, Yenileme eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Yerinde eğitimi verilecek ve sistemlerin kurulumu yapılacak. İşyerinde 4 personel ve 9 eğitimci görev yapacak. Şirkette bulunan 3 sınıftan biri 40 kişilik Uygulamalı eğitim sınıfı. Şirket Yöneticisi ve Genel Müdür olarak Yüksel Özecik, “Amacımız Kocaeli’ de açılan 3’üncü eğitim kurumu olarak daha iyi daha kaliteli eğitim vermek” dedi.

Ayşegül Kalaycı