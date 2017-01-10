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Yeşilay Gebze genel kurul yaptı

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Yeşilay Gebze genel kurul yaptı
Yeşilay Gebze Şubesi’nin yapılan olağan genel kuruluyla 11’inci dönem yönetimi belirlendi.

Üç yılda bir yapılan seçim sonunda Enver Şahin yeniden aday olmadı ve şube başkanlığına Muhammed Yasir Gürbüz getirildi.

Eski başkan Enver Şahin, 3 yılı Kocaeli, 2 yılı da Gebze Şubesi olmak üzere 5 yıl boyunca görev yaptığını, özveriyle görevi yerine getirdiğine inandığını anlattı. Bu 5 yıl içerisinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, “Biraz da geride durmak gerekiyor. Gençlerin bizim bıraktığımız yerden devam ettireceğine inancının sonsuz” dedi.

Oy birliğiyle yönetim kurulu başkanı seçilen İnşaat Mühendisi Muhammed Yasir Gürbüz ise; Enver Şahin’in, Yeşilay Gebze Şubesi’ni Türkiye’deki en iyi şubelerden biri haline getirdiğini vurguladı, “Çabamız, bundan sonra da Enver Hocamızdan aldığımız görevi aynı hedefler doğrultusunda daha yukarılara çıkarmak olacaktır” dedi. Yeşilay Gebze Şubesi’nde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Muhammed Yasir Gürbüz (Başkan), Mustafa Özcan (Genel Sekreter), Burak Kökçü (Başkan Yardımcısı), Onure Bozkurt (Muhasip),  Buse Özbey (Veznedar).
 

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