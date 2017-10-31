Yeşilkent’te dükkanlar Kullar’da kapalı pazar 

BELEDİYE DÜKKANLARI

Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'nde depremde hak sahiplerine verilen kalıcı iş merkezinin tamamını eğitim tesisine dönüştürmüştü. Kalıcı iş merkezinden çıkmak zorunda kalan esnaflar için de belediye 2 dönümlük alanda yeni ve çok şık dükkanlar yaptı. Aynı bölgede Yeşilkent Muhtarlığı ofisine de yer verildi. Yeni dükkanlar tek tek faaliyete açılıyor.

KULLAR’DA PAZAR YERİ

Başiskele Belediyesi Kullar Yakacık Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri projesini de tamamladı. Kullar’da uzun yıllardan beri Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi’nde pazar kuruluyordu. Önümüzdeki pazar gününden itibaren Kullar’ın semt pazarı yeni yapılan mezarlık karşısındaki kapalı pazar yerinde kurulacak. Yeni pazar yerinde 41 pazarcı için tezgah bulunuyor. Ayrıca otopark var.

YEŞİLKENT DÜKKANLARI- Başiskele Belediyesi, Yenikent’teki kalıcı iş merkezinin tamamı eğitimin hizmetine verilince, buradan çıkartılan esnaflar için aynı bölgede Yeşilkent dükkanlarını inşa etti. Hak sahipleri dükkanlarını açmaya başladı.

KAPALI PAZAR YERİ- Başiskele Belediyesi Kullar’da mezarlık karşısındaki 2 dönümlük alanda modern, kapalı pazar yerini tamamladı. 5 Kasım Pazar gününden itibaren daha önce Mehmetağa Mahallesi’nde cadde üzerinde kurulan pazar buraya taşınacak.