Yeşilova fırsatı tepmedi; 0-6

FARKI 1’E DÜŞÜRDÜ

U-16 Ligi’nde dün 12 maç oynandı. Sonucu en merak edilen maçı Kirazlıyalıspor ile Yeşilovaspor arasında oldu. D Grubu’nda ilk iki sırada yer alan Hereke Yıldız ile Derince Birlikspor’un bir gün önce karşılaştığı ve berabere kaldığı maç sonrası takipçileri Yeşilovaspor da bu fırsatı değerlendirdi. Kirazlıyalıspor’u 6-0 mağlup eden Yeşilovaspor grubunda da 19 puana çıkarak ikinci sıraya ve liderin bir puan arkasına yerleşmiş oldu.

