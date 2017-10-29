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Yeşilova fırsatı tepmedi; 0-6

Yeşilova fırsatı tepmedi; 0-6

U-16 Ligi D Grubu’nda mücadele eden Yeşilovaspor rakiplerinin puan kaybettiği haftayı galibiyetle geçerek liderlik takibini bir adım daha yaklaşarak sürdürdü

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FARKI 1’E DÜŞÜRDÜ
U-16 Ligi’nde dün 12 maç oynandı. Sonucu en merak edilen maçı Kirazlıyalıspor ile Yeşilovaspor arasında oldu.  D Grubu’nda ilk iki sırada yer alan Hereke Yıldız ile Derince Birlikspor’un bir gün önce karşılaştığı ve berabere kaldığı maç sonrası takipçileri Yeşilovaspor da bu fırsatı değerlendirdi. Kirazlıyalıspor’u 6-0 mağlup eden Yeşilovaspor grubunda da 19 puana çıkarak ikinci sıraya ve liderin bir puan arkasına yerleşmiş oldu.
 

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