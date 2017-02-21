  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Kocaeli 6 °C

Yeşilova Halide Edip Adıvar Caddesi yenileniyor

»
Yeşilova Halide Edip Adıvar Caddesi yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Halide Edip Adıvar Caddesi'nde üstyapı düzenlemesi yapıyor.

Kent genelinde yol bakım çalışmaların sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı düzenlemeleri gerçekleştiriyor. İzmit Yeşilova Mahallesi'nde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yenileme uygulaması yapıyor.

Üstyapı çalışması Muradiye Caddesi'nden Arnavut Sokak'a kadar ilerleyen 600 metrelik yol bölümünde sürdürülüyor. Caddenin her iki tarafına yaya kaldırımı yapılan çalışmalarda kaldırımlara 2 bin 400 metrekare parke döşendi. Çalışmaların yapıldığı caddeye 750 ton birinci kat asfalt serilirken, 350 ton daha ilk kat asfalt dökülecek. Caddeye 650 ton da aşınma tabakası ikinci kat asfalt serilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra’ya alternatif bağlantı yolu21 Şubat 2017 Salı 10:52
  • Kocaeli'de sıcaklık artıyor21 Şubat 2017 Salı 09:17
  • Şehit Uzman Çavuş'un babasından duygusal mesaj20 Şubat 2017 Pazartesi 17:02
  • Özışık ve Yarar Gebze’ye geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:56
  • Alikahyalı şair ve yazarın kitap tanıtımı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:50
  • İlimtepe Kültür Merkezi'nde ilk kazma vuruldu20 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Sandık görevlileri ne kadar alacak?20 Şubat 2017 Pazartesi 15:54
  • KOTO'da seferberlik başladı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:57
  • UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları tanıtılacak20 Şubat 2017 Pazartesi 14:52
  • Rabia Acurman hastaneye kaldırıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti