Yeşilova Halide Edip Adıvar Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Halide Edip Adıvar Caddesi'nde üstyapı düzenlemesi yapıyor.

Kent genelinde yol bakım çalışmaların sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı düzenlemeleri gerçekleştiriyor. İzmit Yeşilova Mahallesi'nde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yenileme uygulaması yapıyor.

Üstyapı çalışması Muradiye Caddesi'nden Arnavut Sokak'a kadar ilerleyen 600 metrelik yol bölümünde sürdürülüyor. Caddenin her iki tarafına yaya kaldırımı yapılan çalışmalarda kaldırımlara 2 bin 400 metrekare parke döşendi. Çalışmaların yapıldığı caddeye 750 ton birinci kat asfalt serilirken, 350 ton daha ilk kat asfalt dökülecek. Caddeye 650 ton da aşınma tabakası ikinci kat asfalt serilecek.