Yeşilova puan kaybetmedi: 2-1

Lider Herke Yıldızspor ile ikinci Yeşilovaspor’un karşılaşacağı maç gruptaki liderlik mücadelesini önemli bir şekilde etkileyecek. Bu maç öncesinde Yeşilovaspor dün karşılaştığı Üçyoldoğuspor’u 2-1 yenerek maç sayısını eşitledi, puan farkını da yeniden 3’e düşürmüş oldu.

U-16 LİGİ TOPLU SONUÇLAR

Çen. Plajyolu: 1- İzmit BLD: 0

Serdar GB: 1 – Başiskele BLD: 16

Yeşilova: 2 – Üçyoldoğu: 1

Şirinköyspor: 2 – Karamürsel İ.Y: 4

Tepeköy Defne: 2 – Asarköyspor: 1

Çamlıtepespor: 0 – Kartepe BLD: 4

Dilovası BLD: 5 – Mustafapaşspor: 0