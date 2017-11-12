Yeşilova puan kaybetmedi: 2-1
Bu hafta içi U-16 Ligi D Grubu’nda çok kritik bir maç oynanacak.
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Lider Herke Yıldızspor ile ikinci Yeşilovaspor’un karşılaşacağı maç gruptaki liderlik mücadelesini önemli bir şekilde etkileyecek. Bu maç öncesinde Yeşilovaspor dün karşılaştığı Üçyoldoğuspor’u 2-1 yenerek maç sayısını eşitledi, puan farkını da yeniden 3’e düşürmüş oldu.
U-16 LİGİ TOPLU SONUÇLAR
Çen. Plajyolu: 1- İzmit BLD: 0
Serdar GB: 1 – Başiskele BLD: 16
Yeşilova: 2 – Üçyoldoğu: 1
Şirinköyspor: 2 – Karamürsel İ.Y: 4
Tepeköy Defne: 2 – Asarköyspor: 1
Çamlıtepespor: 0 – Kartepe BLD: 4
Dilovası BLD: 5 – Mustafapaşspor: 0
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Etiketler : Herke Yıldızspor, Yeşilovaspor
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