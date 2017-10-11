Yeşilova ve Gündoğdu’da altyapı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Yeşilova ve Gündoğdu mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı çalışmalarını tamamladı. Yapılan son çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram yerinde inceledi. Bayram'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Daire Başkanları eşlik etti. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Genel Sekreter İlhan Bayram, "Trafiğin yoğun olması nedeniyle bu bölgede ekiplerimiz çalışmaları sırasında zorluklar yaşadı. Trafiğin yoğun anlarında zaman zaman işe ara verildi. Bölge halkımızın da destekleriyle çok şükür ki bu bölgedeki alt yapı çalışmalarımızı bugün itibari ile tamamladık" dedi.

Genel Sekreter İlhan Bayram, "İzmit Yeşilova ve Gündoğdu Mahallelerinde, 18,06 km içme suyu hattı, 1 adet 1.500 metreküp hacimli betonarme içme suyu deposu, 1 adet içme suyu terfi merkezi, 6,75 kilometre kanalizasyon hattı, 8,06 kilometre yağmursuyu boru hattı ve 1,26 kilometre yağmursuyu menfezi gerçekleştirdik. Eski hatların yerine yapmış olduğumuz bu hatlarla birlikte, alt yapıda, artık sorun yaşanmayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yerin üstünde olduğu kadar yer altındaki yapmış olduğumuz çalışmalar çok önemli. Başta İSU çalışanları olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.