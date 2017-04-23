Yeşilyurt, “Emeği geçenleri kutluyorum”

Derince Belediye Demirspor ile son üç yılda ikinci kez BAL’a çıkma sevinci yaşayan Teknik Sorumlu Talip Yeşilyurt, emeği geçen herke teşekkür etti.

Yeşilyurt’un açıklaması şöyle;

“2010 Derince Belediyespor, 2015 Derince Demirspor, 2017 Derince Belediye Demirspor. Rabbim üç kez BAL’a çıkmayı nasip etti. Büyük emeği olan Derince Belediye Başkanımız Ali Haydar Bulut’a, Derince Belediye Demirspor Kulüp Başkanı Cevat Aygün ve yönetim kurulu üyelerine, Genel Koordinatör Sinan Kahraman’a, yardımcılarım Mehmet ve Şevki Hocama, benim gibi zor bir insanla çalışan, bu işin stresini yaşayan futbolcu kardeşlerime, masörümüze, saha görevlimize, malzemeci, çaycı, bu takımının beslenmesinde katkısı olan aşçı annelerimize, takımın her şeyine koşturan Osman Cömert’e, ayrıca gecesini gündüzüne katan Başkan Yardımcısı Ahmet Güntepe’ye, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Rabbim hak ettiğimiz BAL’da başarılı olmamızı nasip etsin”