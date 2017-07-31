  • BIST 107.531
  • Altın 143,538
  • Dolar 3,5258
  • Euro 4,1627
  • Kocaeli 25 °C

Yetersiz uyku şişmanlatıyor

»
Yetersiz uyku şişmanlatıyor
Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.

İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1600 yetişkinin günlük beslenme ve uyuma alışkanlıkları takip edildi.

Araştırmaya göre, günde 6 saat uyuyan katılımcıların bel ölçüleri, 9 saat uyuyanlara oranla yaklaşık 3 cm daha geniş olarak ölçülürken, beslenme alışkanlıklarında uyku alışkanlığına bağlı bir değişiklik gözlemlenmedi.

KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİ

Aynı zamanda araştırmacılar, yeteri kadar uyumayan katılımcılarda kalp rahatsızlıklarına karşı direnç de sağlayan 'iyi' kolesterolün daha az bulunduğunu saptadı.

KİLOLU VE OBEZ OLMA İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK

Çalışmadan sorumlu araştırmacı Dr Laura Hardie, "Bulgularımızla, az uyuyan yetişkinlerin kilolu veya obez olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardık. Bu da yeteri kadar uyumanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ancak bugünkü görüş birliği, yetişkin uykusunun 7 ila 9 saat olması gerektiği yönünde." açıklamasında bulundu.

Bu haber toplam 213 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabusların sebebi fazla uyumak olabilir30 Temmuz 2017 Pazar 21:46
  • Bakan Eroğlu,"Kocaeli’de büyük bir uyum var"30 Temmuz 2017 Pazar 18:37
  • Adaylıktan asalete geçiş sınavı29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:05
  • Bu sese kulak verin! "Şehir dışına çıkamıyorlar. Gidenler dönüyor"29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:26
  • Mangal sevenlere kötü haber28 Temmuz 2017 Cuma 23:41
  • Çocuk tiklerine karşı 9 öneri28 Temmuz 2017 Cuma 21:27
  • Tahsin Özbek Tıp Merkezi kapanıyor28 Temmuz 2017 Cuma 13:31
  • Dünya Hepatit Günü'nde farkındalık yarattılar28 Temmuz 2017 Cuma 13:09
  • Seka Devlet'te bir ilk daha28 Temmuz 2017 Cuma 10:18
  • Kendinizi kötü hissettiğinizde bunu sakın yapmayın27 Temmuz 2017 Perşembe 23:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti