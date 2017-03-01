  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Kocaeli 5 °C

YGS adaylarına 'kimlik belgesi' duyurusu

»
YGS adaylarına 'kimlik belgesi' duyurusu
ÖSYM'den, YGS'ye başvuran adayları ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.

ÖSYM'den, 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuran adayların, yeni kimlik kartı teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gün geçerlilik süresinin kapsamının genişletilmesinden dolayı adayların "geçici kimlik kartı" veya "kimlik kartı talep belgesi" ile de sınava girebilecekleri duyuruldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 22 Şubat tarihli 2017 YGS adaylarının sınava girecekler için geçerli olacak kimlik kartlarına ilişkin duyuruda güncelleme yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar düzenlenecek olan geçici kimlik belgesinin kapsamının genişletildiği, daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması sağlandığı hatırlatıldı.

YGS'ye girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının öncelikli olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilen duyuruda, "2017-YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut nüfus cüzdanları,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçici kimlik belgesi veya kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebileceklerdir." bilgisi yer aldı.

Bu haber toplam 808 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarım milyon kişi, kursa gitti, belge aldı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:07
  • Gebze’den Bosna’ya Türkçe derslik26 Şubat 2017 Pazar 12:54
  • Çıraklık eğitim öğrencilerine müjde25 Şubat 2017 Cumartesi 12:58
  • Kocaeli'de okul servislerinde yeni dönem25 Şubat 2017 Cumartesi 12:39
  • Telafi eğitiminde sınıflar boş kaldı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:21
  • KOÜ’de Erasmus başvuruları bitiyor24 Şubat 2017 Cuma 10:04
  • Tüm okullar uyarıldı: Hemen polise bildirin23 Şubat 2017 Perşembe 11:15
  • KOÜ İletişim’e 6 ödül22 Şubat 2017 Çarşamba 17:40
  • Anasultan Anaokulu’nda Alternatif Eğitim Modeli22 Şubat 2017 Çarşamba 17:08
  • Anaokulu öğrencileri bilim merkezini gezdi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kömürcüler bunu hep yapıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti