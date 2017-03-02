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YGS giriş yerleri açıklandı

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YGS giriş yerleri açıklandı
ÖSYM tarafından, 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM tarafından, 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YGS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alacak. Adayların, belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermeleri gerekecek.

Adaylar, internetten sağlayacakları bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktısını sınav günü yanlarında bulunduracak.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret bulunmayacak. 

Duyuruda, bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarının, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından önemi vurgulandı.

Adaylara, YGS'nin başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı ve saat 09.45’ten sonra sınav binalarına giriş yapılmayacağı hatırlatıldı.

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