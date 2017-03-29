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YGS sınav kağıtları ÖSYM tarafından erişime açıldı

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YGS sınav kağıtları ÖSYM tarafından erişime açıldı
ÖSYM, internet sitesi üzerinden YGS sınav cevap kağıtlarını erişime açtı. YGS sınavının dün açıklanan sonuçlarının ardından bugün ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav kağıtlarına erişim açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda,

"12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 09:30’dan itibaren erişime açılacaktır." ifadelerini kullandı ve bilgi notu olarak da ayrıca;

YGS SINAV CEVAP KAĞITLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

"Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır." bilgisini paylaştı.

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