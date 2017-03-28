YGS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği ÖSYM'den açıklama geldi. 12 Mart'ta yapılan YGS sınavının sonuçları az önce açıklandı.

Öğrenciler YGS sınav sonuçlarını ÖSYM 'Sonuç Açıklama Sistemi' üzerinden sorgulayabilecekler.

Sonuçların sorgulanması için sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor. Adayların tercih yapabilmesi için YGS barajını geçmeleri gerekiyor. LYS'ye girmek için ise 180 barajının geçilmiş olması lazım.

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PUANLAR NASIL HESAPLANDI?

YGS puanlarının hesaplanması esnasında adayların her teste verdiği cevap, ayrı koşullar altında değerlendirmeye alındı. Testlerdeki standart puan hesabı, her adayın verdiği doğru-yanlış cevap sayısına göre belirlendi. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulundu.

Son sınıfta okuyan adayların tamamının ilgili testten aldıkları ham puanlar, o testin ortalama ve standart sapmasını oluşturdu.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgilitestlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanıalmaları sağlanacaktır.

150'NİN ALTINDA KALANLAR YGS İLE TERCİH YAPAMAYACAK

YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programınıtercih etme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı dahesaplanmayacaktır.

150 ve 180 arasında puan alan adaylar ise LYS'ye girme hakkında sahip olmayacak ve sadece ön lisans bölümlerini tercih edebilecek.

OBP NASIL HESAPLANDI?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürüldü.Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) ortaya çıkarıldı.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olarak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 belirlendi.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alındı. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alındı ve okul bazında işlem yapılmadı.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklendi ve böylece adaylarınyerleştirme puanları hesaplandı.