YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşen YGS sonuçları 2017 için üniversite adaylarının kritik bekleyişi devam ediyor.

2017 YGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından heyecan içinde araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adlı adresten erişime açılacak sonuçlar için geri sayım başladı.

2017 YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşen YGS sonuçları için tahmini tarih verildi. Sonuçlar 28 Mart Salı yani bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sistesi osym.gov.tr adlı adresten TC numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İLE YGS SONUÇLARINI HEMEN SORGULA