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YGS’de Kocaeli'den kaç kişi ter dökecek?

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YGS’de Kocaeli'den kaç kişi ter dökecek?
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-2017) 12 Mart Pazar günü yapılacak.

Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin kişi, ilimizde ise 49 bin 611 aday sınava girecek. Saat 10.00’da başlayacak ve 160 dakika sürecek sınavın sonuçları 28 Mart tarihinde internet üzerinden açıklanacak.

İLİMİZDE DÖRT İLÇEDE

İzmit, Derince Başiskele, Kartepe’de 19 bin 721 öğrenci 74 binada, Gebze’de 18 bin 794 öğrenci, Gölcük’te 4 bin 545 öğrenci ter dökecek.

Körfez’de 4 bin 846 öğrenci 13 binada, Karamürsel’de 1705 öğrenci 9 binada YGS heyecanı yaşayacak. Öğrenciler sınav giriş belgesi ve kimliklerin yanında, sadece şeffaf şişede su getirebilecek. Kullanacakları kırtasiye malzemelerini ÖSYM verecek. Bu arada, YGS nedeniyle pazar günü ulaşım ücretsiz olacak.

Şennur YILDIZ

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