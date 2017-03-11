YGS'den önce bu detaylara dikkat

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS 2017) yarın yapılıyor. Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin, Kocaeli’de ise 49 bin 611 aday bu önemli sınav için ter dökecek.

Saat 10.00’da başlayacak sınav 160 dakika sürecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak kurala göre, adaylar saat 09.45’ten sonra sınav salonuna alınmayacak. Yetkililer, tüm adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır olmaları gerektiği hatırlattılar.

YGS’ye İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe’de 74 binada 19 bin 721 öğrenci, Gebze’de 18 bin 794 öğrenci, Gölcük’te 4 bin 545 öğrenci, Körfez’de 13 binada 4 bin 846 öğrenci, Karamürsel’de 9 binada 1705 öğrenci girecek.

KOMİSYON YAKIN TAKİPTE

YGS ile ilgili bugün çok sayıda önlem alındı, düzenleme gerçekleştirildi.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı KOÜ Rektörü Prof.Dr.Saadettin Hülagü yaparken, komisyon üyeliklerinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban, ÖSYM KOÜ Sınav Koordinatörü Halis Aygün, Koordinasyon Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Filiz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden Mevlüt Ağra yer alıyor.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bugün sınava girecek öğrenciler, sınav belgelerini göstererek sabah saat 07.00 ile 16.00 arasında Büyükşehir’in toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak. Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

SADECE SU

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. YGS'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

YGS sınav giriş belgesi alınırken buna dikkat

Yarın (pazar) yapılacak olan 2017 YGS sınavı için belgelerini hazırlayamayan öğrenciler son hazırlıklarını pazar gününe kadar yapmak zorunda kalacak. ÖSYM, her sınav döneminde olduğu gibi bu sınavda da nüfus müdürlüklerinin öğrencilerin ihtiyacına cevap vermesi için açık olacağını duyurdu. YGS giriş belgesini çıktı alırken öğrencilerin dikkat etmesi gereken konularda yer alıyor.

2017 YGS için sınav giriş belgelerini alamayan öğrenciler, belgelerini nasıl alacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. YGS giriş belgelerini alan öğrenciler sınav için son hazırlıklarını yapmaya başladı. YGS giriş belgesi olmadan sınava katılım gösteremeyecek olan adaylar, sınava günler kala belgelerinin hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.

YGS sınav giriş belgesi çıktı alma işlemi için yoğunluk başladı. Sınav günü herhangi bir sürpriz yaşamak istemeyen öğrencilerin önem verdiği 2017 YGS sınav giriş yerleri çıktı alma işlemi haftanın son günü büyük artış göstermeye başladı. Sınav esnasında adayların yanlarında bulundurmaları gereken iki belgeden birisi olan kimlik kartları ise öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 'YGS'de yeni kimlik zorunlu mu?' sorusunu yönelten on binlerce aday, sınav esnasında sıkıntı yaşamamak açısından bu konuda bilgi almak istiyor. İşte, sınav öncesi büyük önem arz eden 2017 YGS sınav giriş belgesi çıktı alma işlemi ve 'Yeni kimlik kartıyla YGS sınavına giriş yapılır mı?' sorusunun cevabı.

YGS GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YGS giriş belgesi olmadan sınava katılım gösteremeyecek olan adaylar, sınava günler kala belgelerinin hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Sınavda yanlarında bulundurmamaları halinde sınav salonuna alınmayacak olan öğrenciler, YGS giriş belgesi çıktı alma işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav müracaatında kendilerine verilen şifre ile giriş yapan adaylar, sistem tarafından yönlendirilen çıktı alma butonuna tıklayarak ya da PDF olarak indirerek bu işlemi gerçekleştirebilecek

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV GÜNÜ NÜFUS DAİRELERİ AÇIK OLACAK

ÖSYM, her sınav döneminde olduğu gibi bu sınavda da nüfus müdürlüklerinin öğrencilerin ihtiyacına cevap vermesi için açık olacağını duyurdu. İşte, ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamanın detayları;

"12 Mart 2017 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ek’te yer alan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 12 Mart 2017 Pazar günü 07:00 – 09:45 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle TCKK almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alan 2017-ÖSYS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. TCKK talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi düzenlenecektir. Adayın, ÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

2017-YGS adaylarına önemle duyurulur."

GİRİŞ BELGESİNDE BUNA DİKKAT!

YGS giriş belgesini çıktı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli detay, resmin net bir şekilde görünür olması kriteri olacak. Sınav esnasında gözetmenlerin fotoğrafı net bir şekilde görememeleri ya da sınav giriş belgesi üzerine yazılmış ekstra bir şeyler görmeleri halinde sınav geçersiz sayılabilecek.

SİYAH BEYAZ ÇIKTI ALINABİLECEK

YGS sınav giriş belgesinin siyah beyaz olabileceğini ifade eden ÖSYM, gözetmenlerin siyah beyaz çıktıda fotoğrafı net bir şekilde görebilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

SINAVA ESKİ KİMLİK KARTIYLA GİRİLEBİLECEK Mİ?

Sınavda eski nüfus cüzdanlarını kullanıp kullanamayacaklarını merak eden adaylar, konuyla ilgili detayları araştırdı. Daha önce konuyla ilgili birçok kez duyuru yapan ÖSYM ve diğer kurumlar, öğrencilerin sınava eski kimlik kartlarıyla da giriş yapabileceklerini belirtmişti. ÖSYM, bu konuyla ilgili son ifadesini YGS giriş belgesi duyurusunda yer alan temel kurallar dökümanında açıklamıştı.

ADAYLAR 9.45'TEN SONRA SINAVA ALINMAYACAK

ÖSYM, YGS'ye sayılı günler kala bir duyuru yayınladı. Duyuruda, sınav binasına girişlerin, sınavdan 15 dakika önce sona ereceği hatırlattıldı. Ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"2017 YGS’de saat 9.45’te binaya alma işlemleri sonlandırılacak. Adaylar başlama saatinden 15 dakika önce sınav binasına giriş yapmış olmalı. Saat 9.45’ten sonra sınav binasına kimse alınmayacak."

SINAVDA BULUNDURULMASI GEREKEN VE YASAK OLAN EŞYALAR

Sınavda adaylar yanına sadece bir adet pet şişe su alabilecek. Bunun dışında getirilen herhangi bir madde kapıdan içeri alınmayacak. Kalem, silgi, peçete ve şeker kurum tarafından verilecek. İşte, kesin yasaklı olan eşyalar;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,

açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri tamamiyle yasak olarak belirtilmiştir.

LYS BAŞVURULARI 4-17 NİSAN'DA

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.