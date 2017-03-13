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YGS’ye geciken öğrencilere kötü haber geldi

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YGS’ye geciken öğrencilere kötü haber geldi
ÖSYM bu yıl uygulamaya aldığı “sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması” uygulaması nedeniyle Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) giremeyen adaylar için telafi sınavı düşünülmediği öğrenildi.

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 YGS dün yapıldı. ÖSYM’nin bu yıl uygulamaya aldığı “sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması” kuralından dolayı birçok öğrenci sınava giremedi. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan gecikmeler nedeniyle sınava giremeyen adaylara yönelik telafi bir sınav yapılmayacak.

Yetkililer, bunun bir kural olduğunu, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı ve saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacakları konusunda aylar öncesinden gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti. Öte yandan adayların sınava giriş belgelerinde yer alan temel kurallar arasında da sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısının yer aldığı kaydedildi.
 

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