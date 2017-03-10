YGS'ye girecekler dikkat! Yarın hava nasıl olacak?

Bir süredir lodosun etkisiyle baharın ılıklığının yaşandığı bölgemiz, yeniden yağmurlu, nispeten serin havanın etkisi altına giriyor.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugünden itibaren salı gününe kadar yağmur var.

YARIN (PAZAR) SERİN

Tahminlere göre bugün hava çok bulutlu geçecek. Bugünden itibaren başlayacak yağış, değişen şiddette salı gününe kadar devam edecek. En yüksek sıcaklıklar 12-17 derece, gece sıcaklıkları 5-8 derece arası bekleniyor. Rüzgârlar kuzeyli yönlerden eseceği için daha düşük hissedilecek. YGS’nin yapılacağı 12 Mart Pazar günü yani yarın hava yağmurlu, en yüksek sıcaklık 12 derece civarında olacak.