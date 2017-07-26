Yıkım zamanı

Depreme dayanıklı, daha modern ve yeni binaların yapılması adına başlatılan ‘Kentsel Dönüşüm’ Kanunu ilimizde yeterli düzeyde uygulanmasa da, belli kesimlerde sürüyor. İzmit merkezde şimdi üç bina da bu kapsamda yıkılıyor.

47 YILLIK BİNA

İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta bulunan Fuar Apartmanı ve Güneş Apartmanı da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Güneş Apartmanı tamamen boşaltıldı, ağustos ayında yıkılacak. 1970’li yıllarda yapılan 30 daireli Fuar Apartmanı sakinlerine de tahliye için tebligatlar gönderiliyor. Yapılacak yeni bina, muhtemelen otel olarak kullanılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA

Her iki apartmanın kentsel dönüşüm sürecini Türkiye’de ve ilimizde ilk Kentsel Dönüşüm Lisans belgesini alan TK İnşaat ve Mühendislik Firması’nın sahibi yüksek inşaat mühendisi Abdurrahman Çuhadar üsleniyor.

Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta bulunan 800 metrekare alan üzerinde bulunan 4 katlı Güneş Apartmanı da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Yıkım işini ESCEM Mühendislik Hafriyat firması üslenecek. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalar arasında Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı girişindeki Pekdemir İnşaat’a ait 5 katlı İsmail Pekdemir Apartmanı da bulunuyor. Bu binanın yerine yine iş merkezi yapılacağı ve proje çalışmalarının da hızlı bir şekilde hazırlandığı açıklandı.

Şennur YILDIZ

