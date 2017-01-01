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Yılbaşında Kocaeli'de asayiş berkemal

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Yılbaşında Kocaeli'de asayiş berkemal
Vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polis ve jandarma ekipleri görevlerinin başındaydı. 

OLUMSUZ DURUM OLMADI
Yeni yıl ile birlikte eğlenmeyi tercih eden vatandaşlar eğlence mekanlarına doldururken, polisler ekipleri İzmit’te çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri aldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş uygulamaların başında yer alırken, Merkez Bankası önünde durdurulan araçlar arandı. Ehliyet, kontrolünün ardından barlar sokağında ve çevresinde kimlik sorgulama ise üst aramaları yapıldı . Vatandaşlar ise durumu anlayışla karşılayarak takdir etti. Hiçbir olumsuzluk olmaması sevindirdi. Çocuklar ise polis abileriyle fotoğraf çektirdiler.

Jandarma ekiplerinden yol ve kaçak alkol satışı bandrol denetimi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sene de yılbaşında tedbir alarak üzücü kazaların yaşanmasına engel oldu. Kocaeli’nin kar yağdığı zaman en tehlikeli yollarından birine dönüşen Kandıra yolunda gece boyunca nöbet tutan askerler araçların zincir takıp takmadıklarını kontrol etti. Ayrıca büfelerde kaçak alkol satışı bandrol kontrolü yaptılar.

İtfaiye erleri hazır durumda bekledi

Olası yangın veya yangınlara karşı her zaman olduğu gibi itfaiye erleri hazır durumda tetikte bekledi. Tehlikelerden vatandaşları korumak amacıyla yılbaşı gecesinde sabahlara kadar hazır durumdaydı. Zaman zaman gelen ihbarlar üzerine yaptıkları müdahaleler ile yılbaşı gecesinde vatandaşların güvenini sağladı.

Kerim YAVUZ

Doktorlar yeni yıla yoğun tempoda girdi

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