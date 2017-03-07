Yıldırım, gençlere yeni sistemi anlattı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, gençler ile bir araya gelerek, 16 Nisan’daki referandumda neden ‘Evet’ denilmesi gerektiğini anlattı.

Karamürsel AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Genç Kürsü programının bu haftaki davetlisi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım oldu. Programa Başkan İsmail Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve KYK Yurt Müdürü Sürmeli Gökçe de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yıldırım, yeni düzenlemenin getireceği avantajlar, yetkinin güçlendirilmesi konusundaki ayrıntıları aktardı.

FUTBOL TAKTİĞİYLE ANLATTI

Gençlere futbol üzerinden verdiği örneklerle anayasayla yapılacak yeni sistem değişikliğini anlatan Başkan Yıldırım; şunları söyledi:

“Dünya futbolu eskiden oynandığı gibi 4-4-2 taktiği ile oynanmadığı gibi, her geçen gün yeni sistemler kuruluyor. Şu anda Dünya’nın en iyi takımları, en iyi sistemleri geçmiş sistemlerden farklı yeni taktikler ve sistemler üzerine kurarak kendilerini geliştiriyor. Bu taktiğe geçemeyen takımlar da onların karşısında yenik düşüyor, onlara karşı koyamıyor. Futbol ayak ile oynanan bir oyundur, bu oyun el ile oynanmaya başlanırsa bu rejim değişikliği olur. Fakat bu oyun yeni geliştirilen teknik ve taktikler ile 4-4-2 den 3-5-2’ye geçildiği takdirde sistem değişikliği olur.”