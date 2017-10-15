Yıldırım Holding'in acı kaybı

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dilovası Kömürcüler OSB'nin başkanlığını yapan, Yılport Liman İşletmelerinin sahibi olan ve aynı zamanda Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde yer alan Yıldırım'ın ölümü yasa boğdu. Yıldırım'ın cenazesi 16 Ekim 2017 Pazartesi günü, Samsun Büyük Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Kıranköy Aile Kabristanı’na defnedilecek.

