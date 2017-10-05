Yıldırım: “Önce parti içi barış sağlanmalı “

Nedense Kocaeli siyasetinde bir türlü içimin ısınamadığı adamlardan biridir Selman Yıldırım. Bana karşı en küçük bir saygısızlığı olmadı. Aramızda bir tartışma da geçmedi. O’nun da beni sevdiğini sanmıyorum ama ben O’nu hiç sevemedim.

Selman Yıldırım, CHP’de İlçe Başkanlığı yaptı. Parti içinde ne zaman hangi seçime girdiyse, ben karşısındaki tarafı destekledim. Ama hep O kazandı. Şimdilerde Selman Yıldırım adı, Mart-2019’daki yerel seçimlerde CHP İzmit adayı olarak geçiyor. Pek çok yerde, kulağına gidecek ortamlarda, “Selman Yıldırım aday gösterilirse, CHP’ye ben bile oy vermem” demişimdir.

Selman Yıldırım, Sefa Sirmen’e çok benzer. Siyasette kim karşısında duruyorsa, O’nu yanına çekmek için özel gayret gösterir. Önceki gün gazeteye geldi. Uzun uzun konuştuk.

“Abi neden beni sevmiyorsun?” dedi.

“Bilmiyorum” dedim. “Sana güvenemiyorum. Benim kafamdaki CHP’li İzmit Belediye Başkanı çok daha farklı bir kişilik” dedim. Selman Yıldırım çok uzun zamandır-2006’dan beri- İzmit Belediye Başkanı olmak istiyor. Milletvekilliğini hiç denemedi. 2014 yerel seçimlerinde adaylığı gündemdeydi. “Anketlerde Sefa Sirmen daha önde” diyerek, Sirmen’i desteklemişti. Bu defa, 2019 seçimleri için en azından parti içinde çok önde görünüyor. Kendisi de seveni kadar sevmeyeni olduğunu gayet iyi biliyor. Kendisini şöyle anlattı:

“1971 Artvin doğumluyum. İki kızım var. Aslında ortalıkta çok gözükmem. Senin gibi yaşarım. Ailemle gezerim. Kocaelispor’a katkı sağlar, kızlarımla G.Saray’ın İstanbul’daki her maçına giderim“

DEVLETE BİR TANE FATURAM YOK

Selman Yıldırım İnşaat Mühendisi. 2006 yılından beri piyasada. Kendi kurduğu şirketi ile başarılı oldu. Para kazandı. İşinden şöyle bahsetti:

“Ben Türkiye’nin bölgenin en büyük firmaları ile çalışıyorum. Tüpraş’a, Sabancı’ya lastik fabrikalarına iş yapıyorum. İşimde iyiyim. Beni tercih ediyorlar. Bu firmalarla çalışmak, bu firmalara iş beğendirmek, insanı geliştirir. Kolay iş değildir. Ben bunu başardım. Devletle, belediyelerle beş kuruşluk işim olmadı. Resmi kurumlara kesilmiş bir tane faturam yoktur. Benim için AK Partililerle iş yapıyor diyorlar. Her partiden dostlarım, güvendiğim insanlar var. Bazı işlerimde alt yüklenici olarak kendi işinde başarılı AK Partililerle çalışıyorum. Bu da gayet normal.”

“ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORUZ”

Selman Yıldırım İzmit siyasetinin nabzını uzun süredir tuttuğunu, kendi adına çok ciddi şirketlere araştırmalar yaptırdığını anlattı. 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde CHP adayının İzmit’i kazanma şansının çok yüksek olduğunun görüldüğünü söyledi. Şöyle devam etti.

“Ben çalışıyorum. Ama mutlaka CHP adayı ben olayım diye bir saplantı içinde değilim. Önce parti içinde tam anlamıyla barış sağlamamız lazım. Sonra seçilme şansının benden daha yüksek olduğuna inandığım bir arkadaşıma bütün çalışmalarımın sonuçlarını verebilirim. Benim için artık İzmit’te yeniden CHP döneminin başlaması önemlidir.”

Yıldırım, AK Parti modeliyle çalıştığını, mahalle mahalle, sokak sokak siyasi verileri topladığını ve kayıt altına aldığını anlattı:

“İzmit’te 20 mahalle var. Oy olarak CHP çok geride. Bu 20 mahallede 130 bin seçmen var. Yüzde 5’ini CHP’ye çevirsek, seçim alıyoruz. Ben uzun süredir bu konuda çalışıyorum. Köylere, mahallelere gidiyorum. Dikkat edin, 2014’den buyana CHP olarak üzerine koyarak gidiyoruz. Son referandum sonuçları da çok umut vericidir.”

Selman Yıldırım, genellikle geri planda kalmayı tercih ediyor. Geçen pazar günü Yahya Kaptan’da yapılan delege seçimlerinde de doğrudan ortalıkta gözükmedi. Ama bütün dizaynı kendisi yaptı. Yıldırım şunları söyledi:

“Yahya Kaptan’da, referandum döneminde çok çalışan arkadaşları tercih ettik. 36 kongre delegesi içinde 17 kadın var. Hepsi parti için çok çalıştı. 30 yaş altında 8 tane genç var. Seçimden önceki son gece diğer listelerdeki arkadaşlara, Ömer Hazer’e, Necat Çakır’a, Mahalle muhtarına teklif ettim. Gelmediler. Ben parti içinde tam barışın sağlanmasını istiyorum. Bunu başarırsak; seçimde yüzde 40’ların üzerine rahatça çıkabiliyoruz.

MERKEZ YOKLAMASI OLACAK

Selman Yıldırım, Hurşit Güneş’i Büyükşehir adaylığına ikna etmek için çaba harcadığını da söyledi. Mart-2019’da CHP adaylarının merkez yoklaması ile belirleneceğini sandığını belirterek şöyle konuştu:

“Mevcut durumda ön seçim olsa kazanırım. Merkez yoklamasından da ben çıkacağıma inanıyorum. Özellikle Haydar Akar ve Fatma Hürriyet ile birlikte çalışıyoruz. Parti üst yönetimindeki bütün güçlü isimler arkadaşım. Birlikte çalıştığım insanlar. Kent kamuoyunda sıkıntı olmazsa, CHP’nin İzmit adayı olurum. Seçimi de kazanırım. Bundan hiç tereddütüm yok. Ama önce parti içi barış şart. Biz İlçe kongresinde il delegeliği listesini kongre hesabıyla yapmayacağız. Göreceksiniz, herkesi kucaklayacağız.”

Selman Yıldırım ilginç bir adam. Kendisiyle hiç bu kadar uzun konuşmamıştık. Müsait bir günde, hatta çok uzun süredir selam bile vermediğim Haydar Akar’ı da alıp, birlikte yemek yemeyi teklif etti. Haydar-Selman-İsmet. Ne buluşma ama. Umarım, o masa dağılmaz.

ANLATTI, DİNLEDİM- CHP’nin İzmit Belediye Başkan adaylığı için yıllardır çalışan, Mart-2019 öncesi bir hayli önde gözüken Selman Yıldırım, önceki gün misafirimdi. Kendisini anlattı, şehri, CHP’yi anlattı. Dinledim…

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