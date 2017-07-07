Yıldırım ve Köse’den İlhan Bayram’a ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve MHP Kocaeli eski milletvekili Kemal Köse’yi makamında ağırladı. Ziyarette memnuniyet mesajları verildi.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bayram’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanmasının kente hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ‘’ Şehrimize ve ülkemize yeni göreviniz hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu kent sizin gibi kararlı yöneticilerle daha da ileriye gidecektir. ‘’ dedi. Ayrıca Kocaeli Eski Milletvekili Kemal Köse de yeni görevinden dolayı Genel Sekreter Bayram’ı tebrik ederek başarılar diledi.

ONUR DUYUYORUM

Nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ‘’Bu değerli kentte, bu güzel görevi yapmaktan onur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize daha önceki dönemler de olduğu gibi önemli projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Kocaeli’ye hizmet etmekten dolayı onur duyuyorum. ’’ şeklinde konuştu.