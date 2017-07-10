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Yıldırım’ın alacağı için Sancaklı ile görüşülecek

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Yıldırım’ın alacağı için Sancaklı ile görüşülecek
Kocaelispor yönetimi KEV’in satışından gelecek 45 milyonluk kaynağın 30 milyonuyla devlete olan vergi ve sigorta borcunu kapatmak, kalan 15 milyonla da futbolcu ailesi ve diğer alacaklılarla helalleşmek istiyor.

Kulübün futbolcu ailesine 12, eski yönetici ve piyasaya 13 milyon dolayında borcu olduğu belirtiliyor. 15 milyonluk kaynakla, 25 milyonluk borcun ödenmesi için alacaklılarla pazarlık yapılması ve rakamların belli bir düzeyde indirilmesi gerekiyor. Kocaelispor’u en çok zorlayacak alacaklılardan biri F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. Bilindiği gibi 2000 yılında dönemin Başkanı Sefa Sirmen, ihtiyaçlar için Saffet Sancaklı’nın aracılığıyla Yıldırım’dan borç talebinde bulunmuştu. Yıldırım’ın iki seferde Yeşil-Siyahlı kulübe 1.5 milyon dolar verdiği belirtilmişti. TFF kayıtlarında alacaklı Saffet Sancaklı, rakam ise 3 milyon 300 bin TL olarak gözüküyor.

Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar Kocaelispor’un TFF ve Spor Toto teşkilatından alacakları devlet borçlarına kesiliyordu. Vergi ve sigorta borçlarının yapılandırılmasının ardından yeni sezon resmi alacaklar hacizdeki dosyalara kesilecek. TFF kayıtlarına göre sıradaki haciz dosyası Yıldırım’a olan borç. Kocaelispor yönetimi haciz yoluyla kesinti işlemi başlamadan önce rakamı düşürmek için girişimlerde bulunacak. Başkan Bahri Yavuz,  kısa süreçte Yıldırım’a olan borç için aracılık eden Milletvekili Saffet Sancaklı ile bir araya geleceklerini söyledi. Yavuz, görüşmelerde rakamı mümkün olduğunca düşürmeye çalışacaklarını, Sancaklı’nın bu konuda kendilerine yardımcı olacağına inandığını söyledi. Rakam makul bir seviyeye çekilirse, Kocaelispor Yıldırım’a alacağını KEV’in satışından gelecek kaynakla ödeyecek.

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