Yıldız: “Beklemediğimiz, hak etmediğimiz bir kayıp”

İki kez öne geçtiği, sayısız pozisyona girdiği maçta Ankara Demir’i yenemeyen Kocaelispor lidere yaklaşma fırsatını tepti.

Teknik patron Yıldız, “İlk yarıda düşündüklerimizi yapamadık ancak ikinci yarı çok iyiydik. Normalde kazanmamız gerekiyordu; hak etmediğimiz, beklemediğimiz bir kayıp yaşadık” dedi.

“İKİNCİ YARI ÇOK İYİYDİK”

İkinci yarının ilk iç saha maçında Ankara Demir karşısında beklenmedik puan kaybı yaparak lidere yaklaşma şansını değerlendiremeyen Kocaelispor’da moraller bozuk. Teknik patron Ümit Metin Yıldız maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “ Sancaktepe’nin kaybetmesi moralimizi biraz daha arttırdı. İlk yarıda düşündüklerimizi uygulayamadık, rakip çok direnç gösterdi. Oyuna hükmedemediğimiz zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. İki gol attık ama basit goller yedik. İkinci yarıda bambaşka bir Kocaelispor vardı. Çok iyi oynadık, sayısız pozisyon bulduk. Normalde kazanmamız gereken bir maçtı, bu kaybı hak etmedik” dedi. Yıldız saha zeminine değinirken, “ Geçen hafta saha zemininden şikayet etmiştik. Bu hafta da saha şartları farklı değildi. Ben kenarda çamur içende kaldım, futbolcuların durumunu siz düşünün” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ümit Metin Yıldız taraftarın takıma büyük destek verdiğini belirterek, “ Kazandığımızda alkışlamaları ne kadar güzelse, kayıplarda moral vermeleri o kadar anlamlı. Teşekkür ediyoruz” dedi. Yıldız, Burak Süleyman ile bir grup taraftar arasında yaşanan gerginlikle ilgili düşüncelerini açıklarken, “ Çok üzüldüğüm konu, Burak Süleyman’ın tepkisi oldu. Taraftarımızın istemediği bir tepkiydi. Taraftarın oyunculara küfürsüz olmak kaydıyla protesto hakkı var. Küfür olunca futbolcu reaksiyon gösteriyor, iyi olmuyor. Ortak bir hedef için mücadele ediyoruz. Bunu taraftarımız da Burak Süleyman da iyi biliyor. Birbirimizi iterek değil, destekleyerek yürümek durumundayız. Ankara Demir 7 oyuncuyla takımı güçlendirmiş, biz oyuncu alamıyoruz ama kendi içimizde güçlüyüz, gelişiyoruz. Bu bizi iyi yerlere götürecek” dedi.