Yıldız, “Çok iyi ortamda çalışıyoruz”

Ligin ikinci yarısı öncesinde Antalya’da kampta bulunan Kocaelispor, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız da, kampta her şeyin çok güzel gittiğini, futbolcularının performansından da memnun olduğunu söyledi.

“İLK YARIYI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİTİRDİK”

Yıldız, sezon başında takımla uyum sorununu çok kısa sürede atlattıklarını belirterek, “Son iki yıl yan yana oynayan bir takım vardı. Bu takıma dışarıdan gelen ben ve ekibim oldu. Öncelikli olarak bizim takımı tanıma sürecimiz fazla sancılı olmadı. Bunu zaten skora da yansıttık. Ligin ilk yarısını ikinci sırada bitirmemiz de, bana göre başarıdır. Çok daha iyisi yapabilir miydik, evet puanımız biraz daha yükseltebilirdik” dedi.

“OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Yıldız, ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir performans beklediklerini ifade ederek, “Bu takıma çok büyük emek verdik. Hem ben, hem de futbolcularım yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Hepsini performansından çok memnunum. Ligin ikinci yarısında takımın performansının çok daha yukarılara çıkacağına şüphem yok. Bunun için de çok çalışıyoruz. Mevcut kadromuzun korumamız da bizim için başarıdır. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

