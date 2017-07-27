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Yıldız, “Daha fazla mesai harcayacağız”

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Yıldız, “Daha fazla mesai harcayacağız”
Kocaelispor Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız, yeni sezonda takıma katılan gençlerden dolayı, çok daha fazla çalışmak zorunda olduklarını, kendileri içinde çok değerli bir sezon geçireceklerini söyledi.

“ÇALIŞMALAR ÇOK İYİ GİDİYOR”

Ümit Metin Yıldız, kamptaki ilk antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Alt yapıdan gelen genç futbolcuların çok değerli oluklarını aktaran Yıldız, şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Şu ana kadar 22 antrenman yaptık, gayet de iyi geçti. Altyapıdan çok değerli oyuncular geldi. Doğal olarak biraz daha fazla mesai harcamak zorundayız. Öğrenmeye açıklar, yetenekliler. Çok değerli ağabeyleri var. İyi bir harmanlama yapıp, en iyi şekilde lige gireceğiz” dedi.

“ALİ KETEN VE YUSUF DIŞINDA SIKINTI YOK”

Yıldız, ilk etap çalışmalarında Ali keten ve Yusuf da sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Değerli bir sezon olacak. Sıcağa rağmen, şu ana kadar ki çalışmadan memnunuz. Ali Keten de antrenmanlara başladı. Beklemediğimiz bir operasyon oldu. Tabi, psikolojik etkisi de var. Yusuf’un kontrolleri devam ediyor. O’nun dışında her şey gayet iyi gidiyor. Belki biraz erken olarak gözükebilir ama iyi duruma geldik. Bizim skor kaygımız olmadığı için bir üst ligden takımlarla hazırlık maçı oynayacağız ”dedi.

“SORUN YAŞAMAYIZ”

 Yıldız, 8 Ağustos’ta bir kamp daha yapacaklarını, kamp yerinin de büyük bir ihtimalle yine Bolu olacağını belirterek, “İlk maç itibariyle biraz zorlanacağız belki ama takımı tanıyoruz, takım bizi tanıyor. O anlamda bir sıkıntı yaşamayız. Ağustos’un 4’ünde dönüyoruz. Daha sonrasında iki günlük iznimiz var. 7’sinde toplanıp büyük bir aksilik olmazsa 8’inde tekrar kampa gideceğiz. Yeri tam netlik kazanmadı ama büyük olasılıkla aynı yer olacak” dedi.

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