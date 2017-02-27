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Yıldız: “Düşünmediğimiz bir kayıp”

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Yıldız: “Düşünmediğimiz bir kayıp”
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Düşünmediğimiz bir kayıp oldu, çok üzgünüz ama bu sonuç bizi yolumuzdan çeviremeyecek” dedi.

“ÇOK GAYRETLİ BİR RAKİP VARDI”

“Üzgünüz tabi ki, sonlara yaklaşırken düşünmediğimiz bir kayıp oldu. Çok gayretli bir takım vardı karşımızda, biz de iyiydik ama bir puandan fazlasını alamadık. Biz hep kendimize bakıyoruz, rakibin iyi olabileceğini unutuyoruz. Oysa maç rakiple yani iki takımla oynanıyor. Aldığımız sonuca ben ve futbolcularım çok üzüldük ancak bu kayıp bizi yolumuzdan çeviremeyecek”

“CANIMIZ YANDI BUGÜN”

“Ne yazık ki, kimse sahadaki oyuna mücadeleye bakmıyor, her şey sonuca endeksli. Bu aşmamız lazım. Kimi maç iyi oynuyor kaybediyorsun, kimi zaman kötü oynayıp kazanıyorsun. İnsanlar bana ne ben sonuca bakarım diyor. Yapacak bir şey yok. Canımız yandı bugün. Futbolcularıma, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”

“KÖTÜ SONUÇTA SORUMLU BENİM”

“Bu takım sezon başından bu yana elinden geleni yapıyor. Kimsenin hayal edemeyeceği yere geldiler. Bu tabloda benim katkım yok eyvallah ama kötü sonuçta sorumlu benim. Bu da işin bir başka yönü. Sorumluluğu almasını biliriz, kimseye de suç atmayız. Ben profesyonel bir insanım, namusumla, alın terimle burada çalışıyorum”

“ZAMANIMIZI ÇALIYORLAR”

“Karacabey’deki ilk maçta yaşananlardan dolayı bu maç bu hale geldi. Hakeme maç öncesinde dedim, 25 haftadır bizim canımıza okuyorlar, zamanımızı çalıyorlar buna müsaade etmeyin.  Topun oyunda kalacağı sürede bizim kazanacağımızın garanti yok ama futbol oynansın istiyoruz. Ne yazık ki futbol oynamak kimsenin işine gelmiyor”

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