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Yıldız: “Dytech’te işveren ikna odası kurdu”

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Yıldız: “Dytech’te işveren ikna odası kurdu”
Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, Kartepe’de kurulu olan Dytech Otomotiv Fabrikası’nda artık yılan hikayesine dönen yetki süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız, “İşveren toplu sözleşme sürecini sendikasız yürütmek için ikna odaları kurdu” iddiasında bulundu.

Yakup Yıldız, 4 Aralık 2016 tarihinden bu yana devam eden süreç, yetkinin iptaliyle ilgili ayrıntılarla ilgili bilgi verdi, konunun Yargıtay Hukuk Dairesi’nde olduğunu söyledi.

Yakup Yıldız, şöyle devam etti:

“Tüm bunlar yaşanırken Çelik İş Sendikası işveren ile yapmış oldukları gayri resmi toplu sözleşme görüşmelerinde işverenin niyetinin bizim Mayıs 2015 tarihinde ifade ettiğimiz gibi emeğin alın terinin sömürülmesi, sendikasız örgütsüz bir yapı gerçekleştirmek istemesi, bu sürece iş kolumuzdaki bir takım sendikaları davet etme amacı taşıdığını anlayarak süreçten çekildiğini ifade etti ve fabrikadan ayrıldı. İşveren yasa hükümlerine göre yetki belgesi olmadan Çelik İş Sendikası ile yürütmüş olduğu görüşmelerde 175 TL’lik brüt bir teklifle yaklaştığı, bunun da netinin 125 TL’ye tekabül ettiği Dytech çalışanları tarafından biliniyor. Çelik İş, bunun üzerinden masadan kalkarak süreçten çekildiğini deklare ederek fabrikadan çıktı. Çalışanların yoğun olarak sendikamıza üyelikleri yapılıyor. İşveren iş yerinde hazırlamış olduğu ikna odaları vasıtası ile çalışanları huzuruna çağırıp süreci sendikasız yürütelim, işçi temsilcilerini siz belirleyin, toplu sözleşme çalışmalarını onlarla yapalım gibi toplantılar yaptığı bilgimiz dahilinde.

Bunun da üzerine matbu dilekçeler hazırlayarak 2015-2017 dönemi toplu sözleşme süreci hariç, sendikal haklarım saklı kalmak kaydıyla çalışanlardan dilekçe toplanıyor. Çalışanlar korku ve baskı altında olduğu için yarısı sendikasız. Yarısı bizim üyemiz. 22 ay gibi bir süre geride kaldı. Sürece taşeronluk yapan sendika ve işveren, çalışanları oyaladı. 22 ay önce ücret neyse aynı ücretlerdeyiz. Büyük bir mağduriyet söz konusu. İnsanca yaşamak için gerekli ücreti elde etmek için tüm çalışanları sendikamıza davet ediyoruz”

Ayşegül Kalaycı

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