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Yıldız, futbolculara ve taraftara teşekkür etti

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Yıldız, futbolculara ve taraftara teşekkür etti
Kocaelispor Teknik Direktörü Yıldız, tedirgin gittikleri Bayburt’ta çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, camiaya büyük mutluluk yaşatan futbolculara ve uzak deplasmanda yanlarında olan taraftara teşekkür etti.

Yıldız, dış sahadaki başarıyı içerde neden gösteremedikleriyle ilgili, “Bunun en önemli nedeni rakip hocaların vakitten çalma zihniyeti” dedi.

FUTBOLCULARA, TARAFTARA TEŞEKKÜR
Kocaelispor teknik patronu Ümit Metin Yıldız, Bayburt galibiyetiyle ilgili olarak, “Maç öncesinde son maçtaki sonuçtan dolayı moralimiz bozuktu, üstelik eksiklerimiz de vardı. Rakip de içerde iyi sonuçlar alıyordu. Tüm bu gerekçelerden dolayı tedirgindik. Önceki maça göre dizilişte değişiklikler yaptık. Murat Başak’ın yokluğunda Kemal’e şans verdik. Herkes görevini en iyi şekilde yaptı, sistem sağlıklı bir şekilde işledi ve adeta tereyağından kıl çeker gibi maçı aldık. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Camiaya, bizlere büyük mutluluk yaşatan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Uzaklığa, olumsuz yol şartlarına aldırış etmeden yanımızda olan, 90 dakika takıma destek veren taraftarımıza minnettarız. Bayburt taraftarı da maç sonu takımı alkışladı, onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

MERAK EDİLEN SORUYA YANIT VERDİ
Yeşil-Siyahlı ekibin teknik sorumlusu Yıldız, çok merak edilen deplasman maçlarındaki performansı, içerde neden gösteremedikleri konusunda düşüncelerini dile getirirken, “Kuşkusuz benim oyuncu değişikliği, oyuna müdahale gibi konularda eksiklerim, hatalarım, golü erken bulamayınca taraftar baskısı gibi etkenler var ama bence en önemlisi rakip hocaların vakitten çalma zihniyeti. Kendi sahamızdaki maçlarımızı 15-20 dakika eksik oynamak zorunda kalıyoruz. Örneğin Erdal Alparslan diye bir antrenör var. İlk maçta Tekirdağ’ın başındaydı, 20 dakikamızı çaldı. İkinci yarıda Karacabey ile İsmetpaşa’ya geldi, yine aynı şeyi yaptı. Maçın sıklıkla durması futbolcularımı etkiliyor, oyunumuzu bozuyor” dedi. 

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