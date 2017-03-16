  • BIST 90.187
  • Altın 143,651
  • Dolar 3,6375
  • Euro 3,9057
  • Kocaeli 9 °C

Yıldız, “Futbolcularım çok büyük iş yapıyorlar”

»
Yıldız, “Futbolcularım çok büyük iş yapıyorlar”
Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız, sezon başında beri geline nokta da futbolcuların çok önemli katkısının olduğunu, saygı duyulacak işlere imza attıklarını söyledi.

“OĞUZHAN’A YAPILAN HAREKET PENALTIYDI”

Yıldız, gol gelmeyince herkesin gerildiğini belirterek, “Maçta gol gecikince; herkes gibi bizde gerimdik. Oğuzhan’a yapılan hareketten sonra, hakeme tepki gösterildi, benim de daha sakin olmam gerekiyordu. Bu pozisyon yüz yüz penaltıydı. 10 kişi kaldık, maçı bırakmadık. Uzun zamandır oynamayan Özgür’ün attığı golle kazanmamız sevindiriciydi. Özgür içinde moral oldu. Şimdi Altay maçı var. Çok kritik haftalara giriyoruz. Önemli eksiklerimiz var. Oturup ağlayacak halimiz yok. Her futbolcuma sonun kadar güveniyorum” dedi.

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • M.Ali Kağıtçı’da olay16 Mart 2017 Perşembe 16:33
  • U-15’lerde grup merkezleri belli oldu16 Mart 2017 Perşembe 16:31
  • Sultan Orhan, Doğantepe’yi geçti:1-016 Mart 2017 Perşembe 16:29
  • Kartepe galibiyeti kaçırdı:1-116 Mart 2017 Perşembe 16:27
  • Nusretiyespor tutulmuyor:0-316 Mart 2017 Perşembe 16:24
  • U-14 Play-Off’ta Karamürsel İY ve İzmit Belediyespor fark attı16 Mart 2017 Perşembe 16:22
  • U-19 Play-Off’ta ikinci maçlar16 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • U-16’larda D.Birlikspor şampiyon16 Mart 2017 Perşembe 16:19
  • 2.Küme u-19 start alıyor16 Mart 2017 Perşembe 16:17
  • U-13’lerde ikinci hafta geride kaldı16 Mart 2017 Perşembe 16:14
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti