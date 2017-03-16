Yıldız, “Futbolcularım çok büyük iş yapıyorlar”

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız, sezon başında beri geline nokta da futbolcuların çok önemli katkısının olduğunu, saygı duyulacak işlere imza attıklarını söyledi.

“OĞUZHAN’A YAPILAN HAREKET PENALTIYDI”

Yıldız, gol gelmeyince herkesin gerildiğini belirterek, “Maçta gol gecikince; herkes gibi bizde gerimdik. Oğuzhan’a yapılan hareketten sonra, hakeme tepki gösterildi, benim de daha sakin olmam gerekiyordu. Bu pozisyon yüz yüz penaltıydı. 10 kişi kaldık, maçı bırakmadık. Uzun zamandır oynamayan Özgür’ün attığı golle kazanmamız sevindiriciydi. Özgür içinde moral oldu. Şimdi Altay maçı var. Çok kritik haftalara giriyoruz. Önemli eksiklerimiz var. Oturup ağlayacak halimiz yok. Her futbolcuma sonun kadar güveniyorum” dedi.