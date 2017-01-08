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Yıldız güreşçiler parladı

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Yıldız güreşçiler parladı
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan şampiyon güreşçiler anısına düzenlenen yıldızlar turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü takım halinde şampiyon oldu.

Kağıtspor toplamda 10 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazandı.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER ANISINA

Her yıl Kocaelili şampiyon güreşçiler anısına düzenlenen turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü yıldızlar kategorisinde tam takım olarak katılım sağladı. Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü dışından Gölcük Belediye Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Gebze Ahmet Pembegüllü Spor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulüpleri katıldı.

 

KAĞITSPOR  ŞAMPİYON OLDU

Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü toplamda 10 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başardı. Turnuvaya katılan diğer kulüplerin güreşçileri de madalyaları paylaştı, gelecek için umut verdiler. Müsabakaların sonuçlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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