Yıldız güreşçiler parladı

Kağıtspor toplamda 10 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazandı.
ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER ANISINA
Her yıl Kocaelili şampiyon güreşçiler anısına düzenlenen turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü yıldızlar kategorisinde tam takım olarak katılım sağladı. Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü dışından Gölcük Belediye Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Gebze Ahmet Pembegüllü Spor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulüpleri katıldı.
KAĞITSPOR ŞAMPİYON OLDU
Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü toplamda 10 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başardı. Turnuvaya katılan diğer kulüplerin güreşçileri de madalyaları paylaştı, gelecek için umut verdiler. Müsabakaların sonuçlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
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