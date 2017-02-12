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Yıldız: “Hak etmedik”

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Yıldız: “Hak etmedik”
Van deplasmanındaki yenilgi taraftarın üzüntü ve tepkisine neden olurken, teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız, “Kaybetmeyi hak edecek bir oyun oynamadık.10 kişi kalınca bile mücadeleyi bırakmadık” dedi.

“10 KİŞİ KALINCA BİLE MÜCADELEYİ BIRAKMADIK”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Van Büyükşehir maçını değerlendirirken, “Saha şartları, rakım gibi fiziksel koşullar iyi değildi ancak bu bizi fazla etkilemedi. İyi başladık, şans da bizimleydi, rakip kendi kalesine gol attı. İlk yarı böyle bitecek derken duran toptan gol yedik. İkinci yarıda da iyi götürüyorduk, yine duran top talihsizliği yaşadık. Golün öncesinde çok açık bir ofsayt pozisyonu vardı, yardımcı devam ettirdi. O top korner oldu, golde oradan geldi. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleyi bırakmadık. Oğuzhan ve Sinan ile girdiğimiz pozisyonlar var ancak kullanamadık” dedi.

“TELAFİ İÇİN FAZLA BEKLEMEYECEĞİZ”

Yıldız, maçın genelinde kaybetmeyi hak edecek oyun oynamadıklarını belirterek, “ En kötü bir puan almamız gereken bir maçtı. Futbolda bunlar var, ders çıkartıp önümüze bakacağız. Şansımıza, hafta içi maç var, telafi için fazla beklemeyeceğiz” dedi. Yıldız takımın genel durumuyla ve gelecekle ilgili olarak ise, “Rakiplerle eşit şartlarda yarışmıyoruz, buna rağmen şu ana kadar çok iyi götürdüğümüz inancındayım. Hatta bu takım mucizeyi başarıyor diyebilirim. Aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Lig sonunda hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz yerde olmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız, kimsenin bundan kuşkusu olmasın” dedi.

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