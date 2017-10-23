Yıldız, Halide Edip Adıvar ile anlaştı; Gölcükspor yeni arayışlara yöneldi

Yıldız, teklif edilen rakamı az bulunca anlaşma olmadı. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz yeni arayışlara yöneldi. Bülent Baturman ile Tunahan Akdoğan isimleri dışında, dışarıdan birkaç ismin gündemde olduğu belirtildi. Bu arada, Ümit Metin Yıldız, İstanbul’un 3.Lig ekiplerinden Halide Edip Adıvar ile anlaştı. 1’nci grupta yer alan Halide Edim Adıvar 13 puanla 5’nci sırada yer alıyor.