Yıldız, Halide Edip Adıvar ile anlaştı; Gölcükspor yeni arayışlara yöneldi
Ramiz Soydaş’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Ümit Metin Yıldız’a teklif götüren Gölcükspor yönetimi görüşmelerden sonuç alamadı.
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Yıldız, teklif edilen rakamı az bulunca anlaşma olmadı. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz yeni arayışlara yöneldi. Bülent Baturman ile Tunahan Akdoğan isimleri dışında, dışarıdan birkaç ismin gündemde olduğu belirtildi. Bu arada, Ümit Metin Yıldız, İstanbul’un 3.Lig ekiplerinden Halide Edip Adıvar ile anlaştı. 1’nci grupta yer alan Halide Edim Adıvar 13 puanla 5’nci sırada yer alıyor.
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Etiketler : Gölcükspor, Ümit Metin Yıldız
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