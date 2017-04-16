Yıldız kızlar voleybolda Şampiyon İshakçılar

Derince Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen orta okullar arası Yıldız Kızlar Voleybolda Şampiyonası sona erdi.

Derince Spor Salonu’nda oynanan final maçında Şükrü Aracı Ortaokulu’nu 2-0 yenen İshakçılar Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

8 ORTAOKUL KATILDI

Derince İlçesi’nde düzenlenen Yıldız Kızlar Orta Okullar Voleybol müsabakalarına okulların çok büyük ilgisi vardı. Derince Spor Salonu’nda ki müsabakalara kızlarda 8 okul katıldı. 4’erli iki grupta oynanan ve yaklaşık 20 gün süren müsabakalarda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan İshakçılar ile şükrü Aracı finale çıktı.

FİNALDE, İSHAKÇILAR İLE ŞÜKRÜ ARACI KARŞILAŞTI

Derince Okul Sporları Koordinatörü Bülent Günaydın’ın gözetiminde yapılan turnuvada yarı finallerin ardından, dün final ve üçüncülük müsabakaları oynandı. Final maçından önce yarı finalde kaybeden Mevlana Ortaokulu ile Turgut Reis Ortaokulu üçüncülük maçına çıktı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Mevlana Ortaokulu üçüncü oldu. Final maçında ise İshakçılar Ortaokulu, Şükrü Aracı Ortaokulu karşısında 2-0 kazandı, bu yılın şampiyon oldu.

DERİNCE İLÇE PROTOKOLU FİNAL MAÇINA İLGİ GÖSTERDİ

Turnuvanın final maçının ardından kupa törenine geçildi. Derince İlçe Protokolünün çok büyük ligi gösterdiği kupa törenine Derince Kaymakamı Akın yılmaz, Derince Milli Eğitim Müdürü Osman Karabayır, Şube Müdürü Süleyman Özdemir, Derince İlçe Spor Müdürü Yusuf Yüksel ile Okul Müdürleri hazır bulundu. Derince Kaymakamı Akın yılmaz, turnuvaya katılan takımların sporcularını kutladı, dereceye girenlere kupalarını verdi.