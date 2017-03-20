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Yıldız: “Kötü dakikada gol yedik”

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Yıldız: “Kötü dakikada gol yedik”
Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, golü kötü bir dakikada yediklerini, bir puana sevinemediklerini söyledi.

Yıldız’ın değerlendirmesi şöyle:

“FUTBOL UĞRUNA GİDEN BİR CAN”
“Maç öncesinde çok ciddi bir olayla karşılaştık, genç bir kardeşimizin vefatıyla sarsıldık. Tabi ki takım olarak etkilendik. Allah ailesine sabır versin, bunlar olmaması gereken şeyler. Futbol uğruna giden bir can; yazık günah. Ne için yaşıyoruz, nelerle uğraşıyoruz. Çok kötü olduk”

“BAZI BÖLÜMLERDE SIKINTI YAŞADIK”
“Maça gelince. Uzun süredir yenilmeyen, iyi bir takımla oynadık. Saha ve seyirci avantajları da vardı. İki takım da iyi futbol oynadı, tribünler iyi futbol izledi bana göre. Maçın bazı bölümlerinde sıkıntı yaşadık ama toparlandık. Kötü dakikada golü yedik. Kalan kısa süreçte kaybedebilirdik, kazanabilirdik de”

“1 PUANA SEVİNEMİYORUZ”
“1 puanla sevinemiyoruz şu şartlarda. Altay taraftarları bizi alkışladı, onlara teşekkür ediyoruz. Kocaelispor takımının Türkiye genelinde ne kadar sevildiğini bir kez daha gördük. Zaten daha önceden ikili ilişkilerin iyi olduğu bir kulüp. Bunu ülke geneline yayarsak bazı şeyleri değiştiririz”

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