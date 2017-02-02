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Yıldız, “Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçecek”

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Yıldız, “Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçecek”
Kocaelispor Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız, ligin ikinci yarısının ilk yarıya göre çok daha zorlu geçeceğini, her şeye hazırlık olduklarını söyledi.

“HEDEFTEN ŞAŞMAK YOK”
Ümit Metin yıldız, hedefledikleri yolda emin adımlar ilerlediklerini belirterek, “hedefimizi belirmedik yolumuza devam ediyoruz.  Kulüp olarak, camia olarak ciddi engeller var, bunları aşarak amacımıza ulaşmak istiyoruz. Son dört maçın üçünü deplasmanda oynadık. Daha fazla puanda toplayabilirdik, daha da az da alabilirdik. Ligin ikinci yarıları çok zorlu geçer,  bunu biliyoruz. Bu yarıda ki maçları puan telafisi olmayabilir” dedi.

“TAKIMLARI BİZE KARŞI AYRI BİR MOTİVASYONLA ÇIKIYOR”
Yıldız, Kocaelispor isminin bir marka olduğunu, bundan dolayı da diğer takımların bize karşı çok iyi motive olduklarını hatırlatarak, “Ben öncelikle tüm oyuncularımla gurur duyduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Çok çalışıyoruz, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bazen hesapta olmayan puan kayıpları da yaşıyoruz. Bunda bizim kötü oyunumuzun yanı sıra, rakiplerinde bize karşı çok iyi motive olmasının payı var. İç sahada puan kayıplarının en büyük nedeni de bu” dedi.
 

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