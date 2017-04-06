Yıldız, “Sancaktepe’nin kaybını bekliyorduk, bizim ki hesapta yoktu”

Kocaelispor, iç saha puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi, çarşamba günü ligin rahat takımlarından Kozan Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız, Kozan maçındaki puan kaybının akıllarının ucundan bile geçmediğini söyledi.

“BEKLENMEYEN PUAN KAYBI OLDU”

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız, Kozan maçında puan kaybını beklemediklerini ifade ederek, “Sancaktepespor’un puan kaybı yaşamasını bekliyorduk, bizim ki hesapta yoktu. İlk yarıda çok eksik kaldık, baskılı oynadık, pozisyon da bulduk ama golü bulamadık. İkinci yarıda daha etkiliydik, iyide oynadık. Dakikalara ilerledikçe gol gelmedi, baskı daha da arttı sonuçta hiç istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Maçın ikinci yarısında mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.

“BİRAZ SAYGI BEKLİYORUZ”

Yıldız, “ Ben oyuncular üzerinden hiçbir zaman açıklama yapmam, kendimi savunma durumuma geçmiş olurum. Taraftarların gördüğünü ben görmüyor muyum, o zaman ben niye buradayım. Bu futbolcularla neredeyse birlikte olan benim. Tribündeki taraftar 90 dakika futbolcunun durumuna bakıyor. Ameliyata giren hastanın durumunu profesör bilir değil mi, bizde de teknik adam olarak eksikleri görüyoruz. Artık ülkede herkes futbolu biliyor, aslında bildiğini sanıyor, sıkıntı da burada. Ben bunlara takılı kalırsam işimi yapamam, ama herkesten de saygı bekliyoruz ”dedi.

“HER KARARA DA TEPKİ OLMAZ Kİ !”

Yıldız, kişi olarak oyuncuların önemli olmadığını, takım olmak gerektiğini belirterek, “Bu algının değişmesi lazım. Oğuzhan olmadan da oynadık, Sinan da yoktu, Hamza da yoktu. Mesut yok çıkıyoruz yine oynuyoruz. Benim için önemli olan takım olmaktır, isimler değil. Her türlü karara tepki var. Oğuzhan çıkıyor niye çıktı, Mehmet Avcı giriyor, Mehmet niye girdi. Ne yapacağız, kimi oyuna sokacağız anlamadım. Tribündeki adamın sınırsız sayıda oyuncu tercihi var, bizim üç. Benimle ilgili kararı da yönetim kurulu verir. Biz kalan 4 haftada işimize yoğunlaşacağız, sonuna kadar şansımızı zorlayacağız” dedi.