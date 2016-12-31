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Yıldız, “Transfer iznimiz olsaydı bile, oyuncu almayı düşünmezdim”

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Yıldız, “Transfer iznimiz olsaydı bile, oyuncu almayı düşünmezdim”
Kocaelispor Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız, şuan için futbolcu kadrosundan ve performanslarından memnun olduğunu, transfer yasağı olmasa bile kesinlikle ara transferde futbolcu almayı düşünmediğini söyledi.

“FUTBOLCULARIMDAN ÇOK MEMNUNUM”

Ümit Metin Yıldız, sezon başında yeni bir takıma, yeni bir camiaya geldiğini belirterek, “Ben ve ekibim geçiş dönemini çok başarılı atlattık. Futbolcularımla çok iyi iletişim içindeyiz, birbirimizi anlayabiliyoruz. Her şeyden önce çok iyi çalışan bir futbolcu kadromuz var. Bu futbolcu kadrosu ile çalıştığımız içinde çok mutluyum”

“TRANSFERİMİZ AÇILSAYDI ÇOK ZORLANIRDIM”

Yıldız, transfer yasağı olduğunu hatırlatarak, “Ara transfer döneme başladı. Takımlar kadrolarına takviye yapıyor. Bizim böyle bir şansızım yok. Eğer transferimiz açılsaydı, takviye yaparmıydık, doğrusu çok zorlanırdım. Transfer yasağı olduğu için söylemiyorum. Ara transfer döneminde alınan oyuncuların da takıma çok fazla katkı sağladığını düşünmüyorum” dedi.

“DEMİRSPOR MAÇINA 4 YENİ OYUNCU İLE BAŞLAYACAĞIZ!”

Yıldız, transfer yasağı olduğu için ligin ikinci yarısına takviye yapamadıklarını, ancak Ankara Demirspor maçında 4 yeni oyuncu ile sahaya çıkacaklarını belirterek, “Teknik ekibimle kendi aramızda konuşuyoruz. Transfer yasağımız var ligin ikinci yarısı öncesinde oyuncu alamadık. Ama cezalı oyuncularımızın yeniden sahalar dönmesi bize yeni transfer gibi geliyor. Bu maçta Hamza, Burak Süleyman, Mesut ve Kadir Öge’nin yer alacak olması, bizim izin transferden daha önemli” dedi.

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