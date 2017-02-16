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Yıldız, “Zor bir maç olacağını bekliyorduk”

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Yıldız, “Zor bir maç olacağını bekliyorduk”
Kocaelispor, üç gün önce Van Belediyespor yenilgisinden sonra çıktığı hafta içi mücadelesinde Manavgatspor’u 1-0 yendi, çok büyük moral buldu.

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız da, maçın çok zorlu geçeceğini bildiklerini, kazandıkları içinde çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

“MAÇIN İLK YARISINDA İYİ DEĞİLDİK”

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligde kötü takım yok, her takım birbirini yenebilecek güçte. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık, soyunma odasına mağlup olarak da girebilirdik. Bu yarıda bizde pozisyonlar bulduk, öne de geçebilirdik. Bu yarının genelinde çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim” dedi.

“İKİN YARIDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK”

Yıldız, maçın ikinci yarısında gerçek futbollarını sahaya yansıttıklarını belirterek, “Maçın ikinci yarısında sahada bambaşka bir Kocaelispor vardı. Ben aslına çok fazla müdahale etmedik. Futbolcularım yakışanı yaptılar nasıl oynamaları gerektiğini sahaya yansıttılar. Bu yarı fizik gücümüz ortaya çıktı. Biz çok efor harcadık, zor da olsa 1-0 kazandık. Diğer maçların sonucuyla doğrusu çok fazla ilgilenmiyorum. Ancak bizim avantajımıza çıkan sonuçlar olursa da tabi ki seviniyoruz”

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