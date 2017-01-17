Yıldız’dan yeni anaya önerileri

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Nihat Yıldız bugünpartisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

18 maddelik anayasa paketinin yeterli ve kapsamlı olmadığını söyleyen BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, yeni anayasa da olması gereken önerilerini sundu

BBP MİLLETİ İLE BİR

Yıldız, yeni anayasa çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. BBP’nin ülke adına oluşabilecek her türlü tehdide karşı milleti ile bir olan parti olduğunu söyleyen Yıldız, “BBP, içinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde her zaman olduğu gibi yine milli irade ile beraber hareket etmiş ve tehlikelere karşı hassasiyetini ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

TERÖRLE İRTİBAT KESİLSİN

Ülkenin en önemli gündeminin terör olmasına rağmen anayasa ve başkanlık sisteminin konuşulduğuna dikkat çeken Yıldız, “Hükümetin önceliğin başlatmış olduğu topyekün terörle mücadelesinin devam ettirmesi gerektiğini terörün kökü kazınana kadar mücadelenin sürdürülmesi gerekir. Milletimiz mecliste artık terörle irtibatını kesmemiş parti istemiyor. Birlik ve beraberliğin sağlandığı fikirlerin özgürce tartışıldığı bir ortamın olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP HARİÇ TÜM PARTİLER

Mevcut anayasadan en fazla mağdur olmuş partinin BBP olduğunu ifade eden Yıldız şunları söyledi: “Gerek seçim barajı gerekse mevcut siyasi parti kanunlarından hep mağdur olmuş bir partiyiz. BBP yeni sivil demokratik bir anayasayı istiyor ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaya katkı sağlayacak bir partidir. HDP hariç mecliste grubu bulunan siyasi partilerimizin tamamını mutabık kalacağı bir anayasa çalışması yapılmalıdır. Kimin başkan olacağı değil kuvvetler ayrılığının sağlanabileceği denge ve denetim sisteminin tam olarak işletileceği bir sistem kurulmalı.

OHAL OLMADAN REFERANDUMA GİDİLSİN

Mevcutta birinci tur oylaması gerçekleşen 18 maddelik anayasa paketinin yeterli ve kapsamlı olmadığını düşünüyorum. BBP olarak iktidar ve muhalefet partilerine sunmuş olduğumuz önerilerimiz arasında bugün problem yokmuş gibi gözüken inanç hürriyeti kapsamında başörtüsü serbestliğinin anayasal güvence altına alınması, terör ve bazı suçlar için idam cezasının yeni anayasa paketine ilave edilmesi, siyasi partiler kanunu ve seçim barajının yeniden düzenlenmesi maddelerinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerekir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında amacımız milletimizin memnun kalacağı mecliste mutabakatı sağlanmış bir anayasanın hazırlanarak OHAL olmadan referanduma gidilmesidir” CHP’nin mecliste milletvekili ısırma polemiğine değinen Yıldız, “Bunu yakıştıramadık. Bir an önce bu tarz durumların ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN