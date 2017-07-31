Yıldız’ın Menemen maçı değerlendirmesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız dün Bolu'da oynanan Menemen maçıyla ilgili açıklama yaptı.

“Hazırlık dönemi iyi geçiyor." diyen Yıldız şunları kaydetti:

"Genç oyuncularımız var. Onları görme şanımız oluyor. Zordan başladık. Bunu biraz kendimiz istedik. Çünkü artık skor kaygısı güderek davranamayız. Zaman tanıyacağız tabi ama bizim de hazırlanmamız gereken çok önemli bir lig var. Zaman zaman büyük hatalar yaptık ama çok normal. Dönem dönem iyi şeyler de ürettiler. Bu tür maçları yaşayarak, görerek, öğrenerek 26 Ağustos’a en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama çok fazla kat etmemiz gereken yol var. Bizi sevindiren çok güzel işler de oldu, onu da söyleyebilirim. Bu sene artık seyircisiyle, yöneticisiyle, basınıyla, hocasıyla el birliği içinde olup bu işin üstesinden geleceğiz. Maçta çıkan kısa süreli gerginlikle ilgili Suat hocayla görüştüm. Söylememesi gereken kelime oldu. Adam zaten sıkıntılıymış. Küfürden hemen sonra özür diledi. Herhalde küfrü anladığımızı sandı. Hoş değil ama yapacak bir şey yok.”

ÇOK ERKEN: 0-3