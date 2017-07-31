  • BIST 107.530
  • Altın 143,607
  • Dolar 3,5193
  • Euro 4,1285
  • Kocaeli 27 °C

Yıldız’ın Menemen maçı değerlendirmesi

»
Yıldız’ın Menemen maçı değerlendirmesi
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız dün Bolu'da oynanan Menemen maçıyla ilgili açıklama yaptı.

“Hazırlık dönemi iyi geçiyor." diyen Yıldız şunları kaydetti:

"Genç oyuncularımız var. Onları görme şanımız oluyor.  Zordan başladık. Bunu biraz kendimiz istedik. Çünkü artık skor kaygısı güderek davranamayız. Zaman tanıyacağız tabi ama bizim de hazırlanmamız gereken çok önemli bir lig var. Zaman zaman büyük hatalar yaptık ama çok normal. Dönem dönem iyi şeyler de ürettiler. Bu tür maçları yaşayarak, görerek, öğrenerek 26 Ağustos’a en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama çok fazla kat etmemiz gereken yol var. Bizi sevindiren çok güzel işler de oldu, onu da söyleyebilirim. Bu sene artık seyircisiyle, yöneticisiyle, basınıyla, hocasıyla el birliği içinde olup bu işin üstesinden geleceğiz. Maçta çıkan kısa süreli gerginlikle ilgili Suat hocayla görüştüm. Söylememesi gereken kelime oldu. Adam zaten sıkıntılıymış. Küfürden hemen sonra özür diledi. Herhalde küfrü anladığımızı sandı. Hoş değil ama yapacak bir şey yok.” 

ÇOK ERKEN: 0-3

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlikspor’da izin bitti30 Temmuz 2017 Pazar 14:22
  • Gölcükspor üç futbolcuyu deniyor30 Temmuz 2017 Pazar 14:21
  • Kocaelispor’da “Pazar” sevinci30 Temmuz 2017 Pazar 14:16
  • Yeni yönetim ilk toplantısını yapıyor30 Temmuz 2017 Pazar 14:15
  • Karaduman Balkan Şampiyonu30 Temmuz 2017 Pazar 14:14
  • Kum futbolunda heyecanlı maçlar30 Temmuz 2017 Pazar 14:12
  • Kerim ve Emre Önen Nusretiye’den ayrıldı30 Temmuz 2017 Pazar 14:11
  • Değirmenderespor Engin Esmer’i aldı30 Temmuz 2017 Pazar 14:10
  • Bağdatspor’un yeni yönetimi Başkan Doğan’ı ziyaret etti30 Temmuz 2017 Pazar 14:09
  • Kocaelispor U19, Sarıyer ile yenişemedi29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti