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Yıldızlar futbolda finalin adı kondu

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Yıldızlar futbolda finalin adı kondu
Ortaokullar futbolda önceki günkü yarı final maçlarından galip ayrılan Ford Otosan ile 50.Yıl salı günü şampiyonluk maçına çıkacak.

FORD OTASON İLE 50.YIL SEVİNDİ

Ortaokullar arası yıldız erkekler futbol il birinciliğinde önceki gün yarı final heyecanı yaşandı. Mehmet Ali Kağıtçı’daki maçlarda Ford Otosan, Yahyakaptan’ı 4-0, 50.Yıl da Pirireis’i 3-1 yenerek finalist oldu. 50.Yıl-Pirireis maçı 2-0 devam ederken hakem Burak Erden aynı anda iki Pirireis oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. İzleyenler ne olduğunu anlaşamadı. Hakemin iki futbolcuyu birbirlerine küfür ettiği gerekçesiyle attığı belirtildi. Yıldız erkekler futbolda son maçlar önümüzdeki salı günü oynanacak. Yahyakaptan ile Pirireis üçüncülük maçında kozlarını paylaşırken, Ford Otosan ile 50.Yıl da final oynayacak.

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