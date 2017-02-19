Yıldızlar futbolda grup aşaması geride kaldı

58 okulun katılım başvurusu yaptığı ancak önemli sayıda çekilmelerin olduğu Ortaokullar arası yıldız erkekler futbol il birinciliğinde grup aşaması geçtiğimiz Cuma günkü maçlarla sona erdi.

Derince Belediyesi Tesisleri’ndeki maçlarda İgsaş, çok zorlandığı maçta Pirireis’i tek golle geçerken, Alparslan, Körfez Tevfik Fikret’e 5-1 üstünlük sağladı. Derince Hikmet Uluğbay- İlimtepe maçında tam 7 gol vardı. Uluğbay rakibini 5-2’lik sonuçla yendi.

Bu maçların ardından Alparslan ile İgsaş gruptan çıkmayı başardı. Yıldız erkekler futbolda son 32 turu maçları yarın Mehmet Ali Kağıtçı ve Avni Kalkavan sahalarında oynanacak. Perşembe günü son 16 eleme turları ise Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nın gündeminde yer alıyor. Ortaokullar arası yıldız erkekler futbolda 28 Şubat Salı günü çeyrek, 2 Mart Perşembe günü yarı final heyecanı yaşanacak. Final ve üçüncülük maçları ise 7 Mart Salı günü oynanacak ve heyecan dinecek.