  • BIST 89.422
  • Altın 145,131
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9385
  • Kocaeli 21 °C

Yıldızlar futbolda İgsaş ile 50. Yıl şampiyon

»
Yıldızlar futbolda İgsaş ile 50. Yıl şampiyon
Ortaokullar arası yıldızlar futbolda heyecan dindi.

Kızlar finalinde 28 Haziran’ı 3-0 yenen İgsaş ile erkekler finalinde Ford Otosan’a penaltı atışları sonunda 5-3 üstünlük sağlayan 50.Yıl mutlu sona ulaştı.

HEYECAN NOKTALANDI
Ortaokullar arası yıldızlar futbol il birinciliği dünkü maçlarla sona erdi. Mehmet Ali Kağıtçı sahasında önce kızların üçüncülük maçı izlendi.  Çayırova Reysaş, Darıca M.Akif’i 1-0 mağlup edip üçüncülük derecesini elde etti. İgsaş ile 28 Haziran arasındaki final maçında farklı skor ortaya çıktı. İgsaş oyunun hakimiydi ve Buse’nin üç golüyle sahadan 3-0 galip ayrılıp şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük maçında Yahyakaptan ile Derice Pirireis karşılaştı. Büyük çekişmeyle sahne olan maçın normal süresi 1-1 bitince penaltılara geçildi. Yahyakaptan rakibine 5-3 üstünlük sağlayıp üçüncü oldu. 50.Yıl ile Ford Otosan arasındaki final maçında da büyük heyecan yaşandı. Normal süre 2-2 bitince penaltılara geçildi. Geçen yılın finalisti 50.Yıl rakibini 5-3 yenerek mutlu sona ulaştı. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi.
 

Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-13’lerde ilk hafta geride kaldı08 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • U-14 Play-Off’ta İzmit GB galip08 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • U-16’lar tam gaz sürüyor08 Mart 2017 Çarşamba 16:46
  • Yıldız, Altay maçına gitmeyi düşünüyor07 Mart 2017 Salı 16:48
  • Yıldız, futbolculara ve taraftara teşekkür etti07 Mart 2017 Salı 16:41
  • Gölcük’ün aklı fikri Tekirdağ’da07 Mart 2017 Salı 16:39
  • Beylerbeyi’nin yeni patronu Orhan Şerit07 Mart 2017 Salı 16:38
  • Birlikspor’da moraller yüksek07 Mart 2017 Salı 16:36
  • Halit Yoldaş’ın dönüşü07 Mart 2017 Salı 16:35
  • DSİ Spor’da büyük mutluluk07 Mart 2017 Salı 16:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti