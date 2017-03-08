Yıldızlar futbolda İgsaş ile 50. Yıl şampiyon

Ortaokullar arası yıldızlar futbolda heyecan dindi.

Kızlar finalinde 28 Haziran’ı 3-0 yenen İgsaş ile erkekler finalinde Ford Otosan’a penaltı atışları sonunda 5-3 üstünlük sağlayan 50.Yıl mutlu sona ulaştı.

HEYECAN NOKTALANDI

Ortaokullar arası yıldızlar futbol il birinciliği dünkü maçlarla sona erdi. Mehmet Ali Kağıtçı sahasında önce kızların üçüncülük maçı izlendi. Çayırova Reysaş, Darıca M.Akif’i 1-0 mağlup edip üçüncülük derecesini elde etti. İgsaş ile 28 Haziran arasındaki final maçında farklı skor ortaya çıktı. İgsaş oyunun hakimiydi ve Buse’nin üç golüyle sahadan 3-0 galip ayrılıp şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük maçında Yahyakaptan ile Derice Pirireis karşılaştı. Büyük çekişmeyle sahne olan maçın normal süresi 1-1 bitince penaltılara geçildi. Yahyakaptan rakibine 5-3 üstünlük sağlayıp üçüncü oldu. 50.Yıl ile Ford Otosan arasındaki final maçında da büyük heyecan yaşandı. Normal süre 2-2 bitince penaltılara geçildi. Geçen yılın finalisti 50.Yıl rakibini 5-3 yenerek mutlu sona ulaştı. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi.

