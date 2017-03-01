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Yıldızlar futbolda yarı final günü

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Yıldızlar futbolda yarı final günü
Ortaokullar arası erkekler futbolda önceki gün çeyrek final heyecanı yaşandı. Yarın yarı final maçları var. Final ise 7 mart Salı günü.

FİNAL 7 MART SALI GÜNÜ

Ortaokullar arası yıldız erkekler futbol il birinciliğinde önceki gün çeyrek final heyecanı yaşandı. Mehmet Ali Kağıtçı sahasındaki ilk maçta Fort Otosan, Körfez Uluğbay’ı 4-1 ile geçerken, Yahyakaptan, Darıca Zeki Gezer’i 1-0 ile eledi. 50.Yıl çekişmeli maçta Darıca Ortaokulu’nu 3-2 mağlup ederken, günün son maçında Derince Pirireis, Alparslan’a 4-2 üstünlük sağladı. İl Birinciliğinde yarı final maçları yarın oynanacak. Mehmet Ali Kağıtçı’da saat 12.00’de Fort Otosan-Yahyakaptan, saat 14.00’te ise 50.Yıl ile Pirireis karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları 7 Mart salı günü oynanacak.

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