Yıldızlar futsalda final günü

Ortaokullar arası yıldızlar futsal il birinciliğinde yarın son maçlar oynanacak ve heyecan dinecek.

Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda önce kız, ardından erkeklerin üçüncülük ve final maçları oynanacak. Kızlar finalinde son şampiyon Gölcük Kavaklı ile Gebze İnönü, erkekler finalinde Çayırova Mustafa Necati ile Başiskele İH karşılaşacak. Maçların ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlerin kupa ve madalyaları verilecek.

Günün programı

Recep Topaloğlu Spor Salonu

10.00 Gebze Mimar Sinan-Körfez İHL(Kızlar üçüncülük)

11.00 Gölcük Kavaklı- Gebze İnönü(Kızlar final)

12.00 Çayırova Demirsaç- Çayırova İH(Erkekler üçüncülük)

13.00 Çayırova Mustafa Necati- Başiskele İH(Erkekler final)